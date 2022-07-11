Папа в шоке, друг сбежал: чем закончился один самых скандальных концертов в честь Фриске

8 июля певице Жанне Фриске исполнилось бы 48 лет. В честь этого события был анонсировал памятный концерт, однако он закончился грандиозным скандалом.

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Уже на мероприятии выяснилось, что за право выступить на вечере артистам необходимо было заплатить по пять тысяч рублей. А лицезреть это действо разрешалось за тысячу рублей. При этом концерт анонсировался как благотворительный.

Ни пришедшие поклонники Фриске, ни даже артисты не были готовы к такому повороту событий, назвав мероприятие «обдираловкой».

Певец Александр Попов, друг сестры Жанны, Натальи, как пишут Дни.ру, наорал прилюдно на папу умершей певицы, назвав событие «помойкой». Он заявил, что его дочь не заслужила такого концерта. Правда, не понятно, имеет ли отец знаменитости какое-то отношение к поборам.

В итоге вместе с Поповым помещение покинули и многие зрители, посчитав, что некрасиво так делать бизнес на имени Жанны Фриске.

Источник: Дни.ру.

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