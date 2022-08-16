Папа в шоке: дочь Урганта забыла про белье, скудно накинув тряпку на бедра (фото)

Эрика Кикнадзе не унимается в Америке.
Иван Ургант.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press 

Приемная дочь Ивана Урганта ведет себя вызывающе в социальных сетях. Наверняка, ведущий недоволен ее поведением, ведь фото Эрики Кикнадзе активно тиражируют российские СМИ.

Эрика учится на фотохудожника в США уже много лет и является совершеннолетней, однако повлиять на репутацию своего отца все равно способна.

 На сей раз она выставила в аккаунт снимок, на котором забыла про белье. Верх ее тела украшал коротенький и очень тесный топ, а внизу вместо юбки она просто накинула какую-то тряпицу.

Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети

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