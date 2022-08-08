Папа в шоке? Американская дочь Урганта устроила публичный позор на кровати

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе в очередной раз подставила под удар ведущего. Его уже не раз упрекали за воспитание падчерицы, и она вновь решила раззадорить публику.

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В личном блоге Эрика опубликовала кадры на кровати, позируя в непотребной позе, примерив нереально короткую юбку, прозрачные гольфы, куртку из кожи и туфли, в которых ходят стриптизерши и жрицы любви.