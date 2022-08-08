Папа в шоке? Американская дочь Урганта устроила публичный позор на кровати

Эрика уже давно живет в Америке и хорошо освоила местный дух свободы.
Иван Ургант.

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе в очередной раз подставила под удар ведущего. Его уже не раз упрекали за воспитание падчерицы, и она вновь решила раззадорить публику.

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В личном блоге Эрика опубликовала кадры на кровати, позируя в непотребной позе, примерив нереально короткую юбку, прозрачные гольфы, куртку из кожи и туфли, в которых ходят стриптизерши и жрицы любви.

Эрика Кикнадзе. Фото: соцсети

Фолловеры в шоке от этого зрелища и задают вопрос Эрике, знает ли о ее шалостях Иван Ургант.

Напомним, Эрика Кикнадзе - уже совершеннолетняя и вряд ли она будет спрашивать разрешения отца на фотосессии. Она давно живет в США, обучаясь искусству фотографии.

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