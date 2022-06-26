Папа в голубом, дочка в розовом: Татьяна Навка запечатлела мужа с подросшей Надеждой в парке Горького

Прославленной фигуристке Татьяне Навке не часто удается выбраться на семейную прогулку с мужем и дочкой. Супруг Навки - государственный деятель и очень занятой человек.

Но в это жаркое воскресенье, судя по всему, у Дмитрия Пескова выдался выходной, и он смог вместе с женой и наследницей Надеждой Песковой прогуляться по парку Горького.

В микроблоге Татьяна Навка поделилась снимком, на котором запечатлела мужа с дочкой. Одеты оба, как и полагается в жару, в одежду из хлопковых тканей. И на папе, и на его дочери шорты и футболки. Дмитрий Песков облачен в футболку голубого оттенка, а Надежда - розового.