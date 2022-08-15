Папа так и млеет от любви: как Авербух понежничал с годовалым сыном Левушкой, показала Арзамасова

Первый день рождения сына Левы отметили фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова. Тортик со свечкой и много подарков, мама и папа рядом — вот и все, что нужно для счастья маленькому человеку. Как это было, Арзамасова показала своим подписчикам в микроблоге.

Отдельно актриса запечатлела общение отца с сыном. Илья Авербух так разомлел от нежности к своему годовалому малышу, что буквально растворился в моменте, закрыл глаза и начал вдыхать запах своего дитя. Левушка потрогал пальчиками колючее лицо папы, приобнял его за шею и отвернулся, чтобы проконтролировать, где в этот момент находится его мама.