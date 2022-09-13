Папа с мамой так высказались? Эммануил Виторган одел дочек в сине-желтые наряды

82-летний Эммануил Виторган опубликовал у себя в микроблоге видео с дочурками-погодками Этель и Кларой. Девочки собрались в детский садик, и мама Ирина Млодик за кадром высказалась по поводу их верхней одежды.

«Как вы красиво оделись!» - оценила одежду мама.

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Дочки Виторгана были одеты в сине-желтое – плащи и резиновые сапожки цвета украинского флага. Судя по всему, тем самым родители демонстрируют свою позицию. Ведь одежду дошколятам обычно выбирают мама с папой. А за такое цветовое сочетание, к слову, многих россиян за последние полгода уже привлекли к административной ответственности.