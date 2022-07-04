Папа римский заявил, что планирует приехать в Москву и в Киев

Как сообщил папа римский Франциск, в его ближайших планах — посетить Канаду. Это путешествие состоится в июле. А потом Франциск намерен отправиться в столицу России и столицу Украины. Понтифик дал на эту тему интервью в своей резиденции в Ватикане, в котором отметил:

«Я хотел бы поехать в Москву и Киев вскоре после поездки в Канаду», — сообщает издание «РИА ФАН».

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Ранее папа римский опроверг появившиеся слухи о своей скорой отставке, но и Франциск не исключает, что слабое здоровье может стать причиной, чтобы сложить полномочия.

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