Папа римский сделал селфи с молодым певцов «в стиле латиноамериканской банды»

85-летний папа римский Франциск стремится к молодежи.
В начале сентября в Ватикане прошел саммит деятелей искусства Vitae, на который приехал и 37-летний колумбийский певец Джей Бальвин. Артист получил свои несколько минут общения с понтификом, результатом которых стала серия совместных селфи звезды эстрады и главы католической церкви.
В подписи к снимкам Бальвин написал в соцсети, что они сфотографировались «в стиле латиноамериканской банды», намекая на латинское и аргентинское происхождение папы (настоящее имя Франциска - Хорхе Марио Бергольо).
«Всегда на высокой вибрации, любви и терпимости», - отметил Джей.
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После совместного фото мужчины пожали друг другу руки и обнялись.
А у Тимати есть селфи с Путиным, если что…