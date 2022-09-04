Папа римский сделал селфи с молодым певцов «в стиле латиноамериканской банды»

85-летний папа римский Франциск стремится к молодежи.

В начале сентября в Ватикане прошел саммит деятелей искусства Vitae, на который приехал и 37-летний колумбийский певец Джей Бальвин. Артист получил свои несколько минут общения с понтификом, результатом которых стала серия совместных селфи звезды эстрады и главы католической церкви.

В подписи к снимкам Бальвин написал в соцсети, что они сфотографировались «в стиле латиноамериканской банды», намекая на латинское и аргентинское происхождение папы (настоящее имя Франциска - Хорхе Марио Бергольо).