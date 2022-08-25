Папа отвел к жениху: Брутян в пышном платье с золотой вышивкой и длинной фатой предстала на свадьбе с Прилучным

Павел Прилучный недавно снялся в новом сезоне сериала «Мажор». Популярность молодого актера с каждым годом только растет. Примечательно, что рядом с ним почти 10 лет была Агата Муцениеце.

Они тайно сыграли свадьбу, когда снялись в сериале «Закрытая школа». Избранница была с ним, когда он только начинал путь к славе. Однако в 2020 году они расстались.