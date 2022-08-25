Папа отвел к жениху: Брутян в пышном платье с золотой вышивкой и длинной фатой предстала на свадьбе с Прилучным

Павел Прилучный недавно снялся в новом сезоне сериала «Мажор». Популярность молодого актера с каждым годом только растет. Примечательно, что рядом с ним почти 10 лет была Агата Муцениеце.
Они тайно сыграли свадьбу, когда снялись в сериале «Закрытая школа». Избранница была с ним, когда он только начинал путь к славе. Однако в 2020 году они расстались.
Но в этом году Павел представил всем новую возлюбленную. Он стал появляться на публике с Зепюр Брутян, с которой вместе снимался в сериале «В клетке». После того, как они большую часть лета провели вместе на море, начали ходить слухи о пиар-романе, но 25 августа пара сыграла пышную свадьбу на родине невесты в Армении.
В Сети стали появляться кадры с торжества, которое прошло в красивом месте с водоемом. Обмен клятвами произошел под декоративной аркой на природе. Гости разместились на прозрачный стульях. Павел был в синем костюме и белой рубашке, а вот от галстука он отказался.
Появление невесты стало волнительным событием. Зепюр в пышном платье принцессы с золотой вышивкой и длинной фатой, примерно 5-метровой длины, вышла к жениху. Под руку ее вел папа.
Прилучный нервничал, поэтому замешкался, когда невеста оказалась рядом с ним. Он едва нашел место, куда убрать очки. Влюбленные обменялись клятвами на глазах публики. Вторая часть праздника прошла во дворце, где также место для молодоженов было украшено сотнями белых роз. Для них спел Мот. А также среди гостей был Стас Михайлов с женой.
Пока сами влюбленные наслаждаются своим днем. Они ничего не выкладывают в соцсетях. Однако поклонники уже пришли в восторг от образа невесты.
Напомним, что у Павла от первого брака есть дети — сын Тимофей и дочка Мия. Он часто их берет с собой в путешествия и уже познакомил с Брутян. Пока не известно, как Муцениеце относится к возлюбленной бывшего мужа. Однако с самим Прилучным она поддерживает дружеские отношения.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети