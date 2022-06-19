Папа Хюррем-султан: Мерьем Узерли поделилась редким кадром со своим отцом-турком

19 июня во всем мире отмечается День отца. Звезды в это воскресенье делятся в своих соцсетях фотографиями пап.

Отдала дань любви своему родителю и турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, ставшая всемирно известно персоной после сериала «Великолепный век», в котором сыграла роль Хюррем-султан.

Мерьем Узерли показала своего отца, турка по происхождению, Хусейна Узерли в молодости. И поделилась его актуальным фото.

Под снимками Мерьем Узерли поздравила папу с Днем отца и рассказала, что лучшие моменты ее жизни связаны именно с ним.