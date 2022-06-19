Папа Хюррем-султан: Мерьем Узерли поделилась редким кадром со своим отцом-турком

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли поздравила родителя с праздником.
Мерьем Узерли с дочками

Мерьем Узерли с дочками. Фото: соцсети

19 июня во всем мире отмечается День отца. Звезды в это воскресенье делятся в своих соцсетях фотографиями пап.

Отдала дань любви своему родителю и турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, ставшая всемирно известно персоной после сериала «Великолепный век», в котором сыграла роль Хюррем-султан.

Мерьем Узерли показала своего отца, турка по происхождению, Хусейна Узерли в молодости. И поделилась его актуальным фото.

Под снимками Мерьем Узерли поздравила папу с Днем отца и рассказала, что лучшие моменты ее жизни связаны именно с ним.

Мерьем Узерли с сестрой и отцом. Фото: соцсети

«Всегда было очень весело с моим папой», - написала под одним из фото Мерьем Узерли.

Мерьем Узерли и ее отец Хусейн Узерли. Фото: соцсети

«Всегда лучшие философские беседы с моим папой», - прокомментировала Мерьем Узерли другой кадр.

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