Папа Хюррем-султан: Мерьем Узерли поделилась редким кадром со своим отцом-турком

19 июня во всем мире отмечается День отца. Звезды в это воскресенье делятся в своих соцсетях фотографиями пап.
Отдала дань любви своему родителю и турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли, ставшая всемирно известно персоной после сериала «Великолепный век», в котором сыграла роль Хюррем-султан.
Мерьем Узерли показала своего отца, турка по происхождению, Хусейна Узерли в молодости. И поделилась его актуальным фото.
Под снимками Мерьем Узерли поздравила папу с Днем отца и рассказала, что лучшие моменты ее жизни связаны именно с ним.
Мерьем Узерли с сестрой и отцом. Фото: соцсети
«Всегда было очень весело с моим папой», - написала под одним из фото Мерьем Узерли.
Мерьем Узерли и ее отец Хусейн Узерли. Фото: соцсети
«Всегда лучшие философские беседы с моим папой», - прокомментировала Мерьем Узерли другой кадр.