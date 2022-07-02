«Папа этого не хотел»: Александра Захарова считает, что в «Ленкоме» «наплевали» на мнение ее отца

Дочь бывшего художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова Александра подала в суд на родной альма-матер. Актриса имеет массу претензий к директору театра Марку Варшаверу.

Например, ее волнует, что в «Ленкоме» восстановили спектакль «Поминальная молитва». Захарова считает, что ее отец был бы против таких действий.

«Папа этого не хотел. Театр, наплевав на мнение, вернул спектакль на сцену, руководствуясь своей логикой», - цитирует ее слова kp.ru.

Однако руководства театра считает, что этот спектакль - один из шедевров Марка Захарова. А Александрой просто руководят личные обиды.

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