Панорамные окна, живые цветы в горшках: как Пугачева и Галкин живут в Юрмале

После четырех месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Гаклин с детьми перебрались в Латвию. Они остановились на вилле «Марта», аренда которой обходится знаменитостям в 100 тысяч евро ежемесячно.
Накануне юморист поделился в своей соцсети кадрами, которые сделал в особняке. Он решил показать, как играют Лиза и Гарри, но внимательные фанаты успели рассмотреть интерьер.
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В кадр попало не так много, поклонники успели сделать вывод, что «Марта» ничуть не уступает замку в деревне Грязь. Высокие потолки, панорамные окна, лестницы, ведущие на второй этаж, и живые цветы в горшках.
Также известно, что на вилле 1928 года постройки есть четыре отдельные комнаты, кинозал, библиотека и зимний сад.
Вилла "Марта". Скриншот: соцсети