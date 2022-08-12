Панорамные окна, живые цветы в горшках: как Пугачева и Галкин живут в Юрмале

После четырех месяцев жизни в Израиле Алла Пугачева и Максим Гаклин с детьми перебрались в Латвию. Они остановились на вилле «Марта», аренда которой обходится знаменитостям в 100 тысяч евро ежемесячно.

Накануне юморист поделился в своей соцсети кадрами, которые сделал в особняке. Он решил показать, как играют Лиза и Гарри, но внимательные фанаты успели рассмотреть интерьер.