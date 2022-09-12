Панин предъявил условия, при которых он согласится вернуться в Россию

Алексей Панин недавно спровоцировал слухи о своем возвращении в Россию, написав в своем микроблоге: «Я вернулся». Народ по большей части взбунтовался против артиста, поскольку в последнее время он наследил немало.
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Однако звезда «Жмурок» позже сообщила, что он по-прежнему живет в Испании и вообще не способен передвигаться в такую даль из-за плохого состояния здоровья. Позже выяснилось, что «Я вернулся» — это название фильма, который снял Панин в качестве режиссера.
А сейчас Алексей высказал условия, при соблюдении которых он согласится вернуться на родину.
«Ребятки, дорогие, я не вернусь в любимую Россию до тех пор, пока там происходит бардак, пока там не сменится руководство», — сказал актер.