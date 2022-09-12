Панин предъявил условия, при которых он согласится вернуться в Россию

Однако звезда «Жмурок» позже сообщила, что он по-прежнему живет в Испании и вообще не способен передвигаться в такую даль из-за плохого состояния здоровья. Позже выяснилось, что «Я вернулся» — это название фильма, который снял Панин в качестве режиссера.

А сейчас Алексей высказал условия, при соблюдении которых он согласится вернуться на родину.

«Ребятки, дорогие, я не вернусь в любимую Россию до тех пор, пока там происходит бардак, пока там не сменится руководство», — сказал актер.