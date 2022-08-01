Панихида по Шатунову превратилась в сбор подписей за звание народного артиста

1 августа на Троекуровском кладбище состоялась панихида по умершему Юрию Шатунову. Собравшиеся на могиле певца фанаты воспользовались тем, что людей собралось немерено, и устроили импровизированный митинг.
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Поклонники возмущались, что Юрию Шатунову так и не дали никакого звания при жизни — ни заслуженного, ни народного, — и требовали, чтобы его присвоили посмертно.
Фанаты уверены, что для Юрия Шатунова должны сделать исключение из правил, ведь ранее такого прецедента не было.
Ну а чтобы закрепить этот момент, прямо на кладбище был организован по этому поводу сбор подписей. Как пишет КП, многие ставили росчерк на бумаге просто не глядя.