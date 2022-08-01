Панихида по Шатунову превратилась в сбор подписей за звание народного артиста

1 августа на Троекуровском кладбище состоялась панихида по умершему Юрию Шатунову. Собравшиеся на могиле певца фанаты воспользовались тем, что людей собралось немерено, и устроили импровизированный митинг.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники возмущались, что Юрию Шатунову так и не дали никакого звания при жизни — ни заслуженного, ни народного, — и требовали, чтобы его присвоили посмертно.