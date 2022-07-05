Памятника все еще нет: могила Владимира Меньшова заросла травой

На 82-м году жизни умер от последствий коронавируса 5 июня 2021 года режиссер Владимир Меньшов.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Похоронили народного артиста России на Новодевичьем кладбище, поставив над погостом простой деревянный крест согласно православной традиции.

По прошествии года могилка Меньшова заросла травой, количество цветов заметно поубавилось. Памятник все еще не появился над местом захоронения создателя легендарной картины «Москва слезам не верит».

Источник: 5-tv.ru.

Смотрите также: