Памяти королевы: москвичи несут цветы к посольству Великобритании

В России не только президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II. Простые граждане с вечера 8 сентября, когда прошла печальная новость, несут цветы к посольству Великобритании в районе московского Арбата.
Фото с места с несколькими десятками букетов на парковке здания выложила в социальную сеть актриса Ирина Безрукова.
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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября, проведя на троне более 70 лет (с 1952 года). Ей было 96.
Она стала второй в мировом рейтинге монархов с самым долгим правлением. Этим летом англичанка сместила со второй строчки короля Таиланда Пумипона Адульядета, и ей оставался всего год, чтобы побить абсолютного рекордсмена — французского правителя Людовика XIV. Но возраст женщины взял свое, и теперь в Великобритании объявлен 10-дневный траур.