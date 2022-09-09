Памяти королевы: москвичи несут цветы к посольству Великобритании

В России не только президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II. Простые граждане с вечера 8 сентября, когда прошла печальная новость, несут цветы к посольству Великобритании в районе московского Арбата.

Фото с места с несколькими десятками букетов на парковке здания выложила в социальную сеть актриса Ирина Безрукова.

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