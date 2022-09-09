Памяти королевы: москвичи несут цветы к посольству Великобритании

Несмотря на санкции, в России также есть скорбящие о смерти знаменитой англичанки.
Цветы

Цветы у посольства Великобритании в Москве. Фото: t.me/bezrukova_telegram

В России не только президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы Елизаветы II. Простые граждане с вечера 8 сентября, когда прошла печальная новость, несут цветы к посольству Великобритании в районе московского Арбата.

Фото с места с несколькими десятками букетов на парковке здания выложила в социальную сеть актриса Ирина Безрукова.

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Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября, проведя на троне более 70 лет (с 1952 года). Ей было 96.

Она стала второй в мировом рейтинге монархов с самым долгим правлением. Этим летом англичанка сместила со второй строчки короля Таиланда Пумипона Адульядета, и ей оставался всего год, чтобы побить абсолютного рекордсмена — французского правителя Людовика XIV. Но возраст женщины взял свое, и теперь в Великобритании объявлен 10-дневный траур.

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