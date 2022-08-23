«Память на всю жизнь от мамочки»: Наталья Фриске похвасталась особенным подарком для дочери на крестины

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске наслаждается своим долгожданным материнством.

Дочери Натальи Луне всего четыре с половиной месяца. Малышку скоро будут крестить. И в честь этого события Наталья Фриске приготовила для Луны подарок — серебряную погремушку в виде медвежонка.

В микроблоге Наталья Фриске показала, как выглядит ее подарок для дочери.