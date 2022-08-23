«Память на всю жизнь от мамочки»: Наталья Фриске похвасталась особенным подарком для дочери на крестины

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске наслаждается своим долгожданным материнством.
Дочери Натальи Луне всего четыре с половиной месяца. Малышку скоро будут крестить. И в честь этого события Наталья Фриске приготовила для Луны подарок — серебряную погремушку в виде медвежонка.
В микроблоге Наталья Фриске показала, как выглядит ее подарок для дочери.
«Пришел Луняшин подарок, который мама ей заказала на крестины. Ой, красота. Я так ждала долго. Очень красивая штука, вот такая погремушка с гравировкой. Смотрите, как красиво», — поделилась Наталья Фриске.
Изюминка погремушки в гравировке, которая нанесена на ручку игрушки. Наталья Фриске считает, что ее подарок будет памятным для дочери на всю жизнь.
«Моей маленькой принцессе Лу, — прочитала надпись Наталья Фриске. — Держи, зайка. Это тебе на крестины. Правда, заранее. Ну, ничего страшного. Будет тебе память на всю жизнь от мамочки».
Наталья Фриске сделала памятный подарок маленькой дочери. Фото: соцсети
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Напомним, Наталья Фриске родила Луну в апреле этого года. Малышка стала первым ребенком 36-летней Натальи Фриске.