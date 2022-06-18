Пальмы, белый песок: Лопырева в остромодных брюках и топе приехала на Сейшелы

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». Примечательно, что ее стали приглашать на разные мероприятия. А также блондинка одно время работала телеведущей.
Теперь она живет в Дубае и растит сына Марка Лео. Звезда регулярно оказывается на вечеринках и светских раутах.
Лопырева решила устроить себе отпуск. Накануне она прилетела на Сейшелы. Модель поделилась кадрами, на которых летает на вертолете, а также гуляет по белом песку. Она предстала в белом кро-топе и принтованных струящихся брюках, которые стали хитом сезона. Виктория сделала акцент на тонкой талии. Она покрасовалась на побережье.
Лопырева смогла восхитить поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. Благодаря своему образу и красочным кадрам модель впечатлила подписчиков
«Вау, шикарно, какая красота», «Красота просто нереальная», «Какая вы стройная», «Ну наряд выглядит круто», «Ох, вы блондинка на миллион», «Длинноногая богиня», «Как же там красиво», «Бесподобно! Вы прям леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.