Пальмы, белый песок: Лопырева в остромодных брюках и топе приехала на Сейшелы

Виктория Лопырева является победительницей конкурса красоты. Она в свое время победила в конкурсе «Мисс Россия». Примечательно, что ее стали приглашать на разные мероприятия. А также блондинка одно время работала телеведущей.

Теперь она живет в Дубае и растит сына Марка Лео. Звезда регулярно оказывается на вечеринках и светских раутах.