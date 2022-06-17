Пакует чемоданы: Наталья Подольская собралась покинуть Россию

Певица Наталья Подольская родом из Белоруссии, но уже давно живет в России, где сделала карьеру и построила семью. Ее родина — Могилев. И звезда собралась вернуться в свой город детства. С собой она возьмет маму и наверняка детей от Владимира Преснякова — семилетнего Артемия и годовалого Ивана. Об этом она сообщила сайту Womanhit.

«У нас там уже никого не осталось, все разъехались. Но мы поедем, посетим могилы ее (речь идет о родне мамы певицы. — Прим. ред.) папы, мамы, бабушек, дедушек — это номер один в программе», — рассказала звезда.

Сейчас певица отдыхает в Турции, но когда морской отпуск закончится, она начнет паковать чемоданы, чтобы снова уехать из России. Отсутствовать артистка планирует все лето.