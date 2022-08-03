«Пахнуло деревней»: Клава Кока в бикини под фламинго покривлялась на катере

Клава Кока из простой девчушки превратилась в суперзвезду. И это при том, что в начале своей певческой карьеры она часто слышала от именитых экспертов «нет».
Так, на одном из музыкальных конкурсов юная певица получила нелестную оценку от Аллы Пугачевой. Хотя артистка посоветовала Клаве не сдаваться и заявить о себе.
Так и произошло. Кока до сих пор помнит ту встречу с Примадонной и благодарна ей за то, что та дала ей мотивацию двигаться дальше.
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Теперь Клава Кока много гастролирует, снимается в рекламе, мелькает на ТВ, у нее своя армия поклонников. А самое главное — певица может позволить себе жить на широкую ногу, что не дает покоя хейтерам. Так, поп-диве досталось за игривые танцы на катере.
Клава позировала в мини-бикини под фламинго, кривляясь под музыку. А подписчики тут же высмеяли Клаву за «сельский стайл».
«Пахнуло деревней», «Как будто в первый раз на море привезли», «Ну радуется она, что такого-то! Кайфует», «Завистники, уймитесь!», «Ну классно же», «На селе так бы отплясывала», — писали фолловеры.