«Пахнуло деревней»: Клава Кока в бикини под фламинго покривлялась на катере

Клава Кока из простой девчушки превратилась в суперзвезду. И это при том, что в начале своей певческой карьеры она часто слышала от именитых экспертов «нет».

Так, на одном из музыкальных конкурсов юная певица получила нелестную оценку от Аллы Пугачевой. Хотя артистка посоветовала Клаве не сдаваться и заявить о себе.

Так и произошло. Кока до сих пор помнит ту встречу с Примадонной и благодарна ей за то, что та дала ей мотивацию двигаться дальше.

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