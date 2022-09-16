Падчерица Татьяны Навки Лиза Пескова выходит замуж

Падчерица прославленной фигуристки Татьяны Навки, дочь ее мужа Дмитрия Пескова от предыдущего брака, Лиза Пескова выходит замуж.
Избранник 24-летней Лизы Песковой, Руслан Голбазов, старше нее на десять лет. Вместе они уже почти три года.
В окружении пары сообщают, что уже известна и дата свадьбы. Бракосочетание, по некоторым данным, состоится первого октября. Свадьба пройдет в Москве.
Напомним, сообщения о том, что Лиза Пескова получила предложение руки и сердца и готовится к свадьбе на Сардинии, впервые появились в прессе еще в прошлом году.
Тогда Лиза Пескова эту информацию опровергла в своем микроблоге. Но судя по всему, она была не так уж и недостоверна.
По материалам телеграм-канала Super.
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