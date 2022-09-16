Падчерица Татьяны Навки Лиза Пескова выходит замуж

Озвучена дата и место проведения свадьбы Лизы Песковой и ее избранника.
Лиза Пескова

Лиза Пескова. Фото: соцсети

Падчерица прославленной фигуристки Татьяны Навки, дочь ее мужа Дмитрия Пескова от предыдущего брака, Лиза Пескова выходит замуж.

Избранник 24-летней Лизы Песковой, Руслан Голбазов, старше нее на десять лет. Вместе они уже почти три года.

В окружении пары сообщают, что уже известна и дата свадьбы. Бракосочетание, по некоторым данным, состоится первого октября. Свадьба пройдет в Москве.

Напомним, сообщения о том, что Лиза Пескова получила предложение руки и сердца и готовится к свадьбе на Сардинии, впервые появились в прессе еще в прошлом году.

Тогда Лиза Пескова эту информацию опровергла в своем микроблоге. Но судя по всему, она была не так уж и недостоверна.

По материалам телеграм-канала Super.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  