Падчерица Курта Рассела растрогала актера в День отца

19 июня в Америке в этом году отмечают День отца. По случаю праздника актриса Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест», «Жених напрокат») поздравила своего папу. Только не родного, а Курта Рассела, который вырастил ее как свою дочь.
43-летняя артистка нашла фото из детства, как они с отчимом обнимаются, смотря фильм в кровати.
Молодой Курт Рассел с падчерицей Кейт Хадсон. Фото: соцсети
«Веселый, предприимчивый, страстный, решительный, честный, преданный, удивительный отец и лучшая шевелюра в Лос-Анджелесе! Нам повезло! Люблю тебя, Па!» — подписала снимок Кейт, выложив его в социальную сеть.
В комментариях откликнулась ее мать Голди Хоун, которая до сих пор живет с Расселом. Она передала сообщение от мужа, который был очень растроган этим фото.
«Птичка моя, мама только что показала мне эту фотографию, это идеальный подарок на День отца. Я никогда раньше этого не видел. Вау, просто убила, — отреагировал 71-летний Курт. - Много воды утекло… Трудно разглядеть фото, потому что вся эта вода, кажется, каким-то образом попала мне в глаза… Спасибо, что сделала меня самым счастливым отцом в мире, дорогая. Я люблю тебя».
Напомним, Рассел стал жить с актрисой Голди Хоун в 1983 году, приняв ее детей от первого брака Оливера и Кейт Хадсон (оба впоследствии стали актерами). Они признали кинозвезду своим настоящим отцом, хотя родились от рок-музыканта Билла Хадсона.