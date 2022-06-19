Падчерица Курта Рассела растрогала актера в День отца

19 июня в Америке в этом году отмечают День отца. По случаю праздника актриса Кейт Хадсон («Как отделаться от парня за 10 дней», «Война невест», «Жених напрокат») поздравила своего папу. Только не родного, а Курта Рассела, который вырастил ее как свою дочь.

43-летняя артистка нашла фото из детства, как они с отчимом обнимаются, смотря фильм в кровати.