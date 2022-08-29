Падчерица Брежневой от Меладзе «плачется» о красивой жизни: «Катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть»

Дочка музыкального продюсера Константина Меладзе огорошила стенаниями о своей богатой жизни.

Лия дала понять, что все у нее складывается на зависть: падчерица экс-солистки группы «ВИА Гра» благодаря обеспеченным родителям ни в чем себе не отказывает.

Путешествует по Европе, наслаждается новыми знакомствами, заводит полезные связи. Вот только чего-то дочке Константина Меладзе все-таки не хватает. Об этом Лия и сетовала в беседе с поклонниками в своем микроблоге.

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