Падчерица Брежневой от Меладзе «плачется» о красивой жизни: «Катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть»

Лия Меладзе заявила, что она перестала быть ребенком. Но в отчем доме ей всегда рады.

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Фото: личный архив

Дочка музыкального продюсера Константина Меладзе огорошила стенаниями о своей богатой жизни.

Лия дала понять, что все у нее складывается на зависть: падчерица экс-солистки группы «ВИА Гра» благодаря обеспеченным родителям ни в чем себе не отказывает.

Путешествует по Европе, наслаждается новыми знакомствами, заводит полезные связи. Вот только чего-то дочке Константина Меладзе все-таки не хватает. Об этом Лия и сетовала в беседе с поклонниками в своем микроблоге.

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«Как резко я перестала быть ребенком. И нет, я до сих пор не знаю, как платить налоги, и никогда не была в банке, и сама по врачам не хожу. У меня есть мама с папой, и дом, в который я всегда могу вернуться. Но я перестала быть ребенком.

Хоть вроде катаюсь по Европе, вижусь с любимыми, все есть. Будущее размыто, выглядит как картинка, нарисованная искусственным интеллектом», - пишет 18-летняя Лия.

Лия Меладзе "поплакалась" на свою богатую жизнь. Фото: личный архив

Кстати, в СМИ ходят слухи, что Константин Меладзе разошелся с Верой Брежневой. Правда, оба пока сохраняют молчание. Певица утверждала, что безумно любит своего мужа и не представляет свою жизнь без него.

 

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