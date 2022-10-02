Озвучены данные налоговой: выяснились долги Моисеева, накопившиеся в период немощности

Оказалось, что в период бездеятельности Моисеев накопил долги по оплате налогов.

КП выяснила, что заслуженный артист должен Налоговой службе 49,9 тысяч рублей, не заплатив ведомству необходимые суммы за имущество в 2016-2017 годы. Наиболее крупный долг – 25,7 тысяч рублей за квартиру в центре Москвы в 2016-м.

Около 12 тысяч – у него неуплата по транспортному налогу из-за набравшихся пени. И это еще не предел, ведь размер штрафа растет каждый день. Получается, что наследники получат имущество Моисеева «с сюрпризом».