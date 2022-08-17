Озорница! Язык всем показала: Наталья Фриске подловила маму-хулиганку в гостях у внучки Луны

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В кадре Наталья Фриске запечатлела маму, которая сделала очень хулиганский жест: Ольга Копылова показала язык, доказав, что она большая озорница.