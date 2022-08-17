Озорница! Язык всем показала: Наталья Фриске подловила маму-хулиганку в гостях у внучки Луны

В апреле этого года родители ныне покойной певицы Жанны Фриске обрели новый смысл жизни. Впервые после смерти дочери мама и папа звезды начали улыбаться.
Пришедшая в этот мир дочка Натальи Фриске — Луна — сделала своих бабушку с дедушкой вновь счастливыми людьми.
Поклонники впервые за много лет увидели радостные лица Ольги Копыловой и Владимира Фриске. Бабушка с дедушкой часто принимают маленькую Луну у себя в гостях и сами ездят навещать хорошенькую малышку.
В микроблоге Наталья Фриске поделилась кадрами с участием своей мамы, которая приехала в гости к ней и Луне с домашними питомцами, собаками породы джек-рассел.
«Бабушка приехала, привезла мохнатых детей. Мохнатый ребенок, ты где? Счастливый, такой радостный, когда приезжает в наш район», — сказала на видео Наталья Фриске.
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В кадре Наталья Фриске запечатлела маму, которая сделала очень хулиганский жест: Ольга Копылова показала язык, доказав, что она большая озорница.