Озорница в белом: помолодевшая Алла Пугачева на новом фото игриво щегольнула стройными ножками в мини

Алла Пугачева перестала часто появляться в Сети после своего отъезда в Израиль. И поклонники жадно ловят каждый кадр с любимой Примадонной, и их радости не было предела, когда Максим Галкин показал жену на новом фото.

Пугачева позировала во всем белом в домашней обстановке. Судя по всему, Примадонна собралась на променад, потому что позировала в прогулочной обуви. Она подчеркнула стройные ноги мини-шортиками, прикрыла плечи свободной рубашкой, а лицо светилось свежестью и казалось помолодевшим. Жизнь в Кесарии ей явно пошла на пользу. Это заметили и поклонники.

«Алла Борисовна прекрасно выглядит!», «Огонь!», «Блин, крутая», «Какая шикарная красавица!», «Роскошно выглядит! Какая молодец!», «Красивая! Такая задорная на этом фото!», «Глаз не оторвать, какая красивая у вас девочка», - восторженно пишут люди.