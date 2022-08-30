«Озлобленная женщина»: Дайнеко хлестко ответила Арифулиной за «колхозницу»

Звездную участницу шоу «Фабрика звезд» Викторию Дайнеко раскритиковала продюсер Лина Арифулина.

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В эфире YouTube-шоу Fametime TV она признала, что певица обладает хорошим вокалом, но вот привести ее образ в порядок было практически невозможно. «Колхоз не вытравить», — резюмировала продюсер.

Виктория Дайнеко хлестко отреагировала на эту критику, тоже особо не выбирая слова повежливее и поделикатнее.

«Но что уж поделать с этими колхозниками? С озлобленными женщинами — уж точно ничего...» — процитировала КП Дайнеко.