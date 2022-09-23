Ожидает чуда: Михалкова после слухов о беременности показалась в домашней постели в исподнем

Юлия Михалкова в последнее время выглядит немного округлившейся, что спровоцировало слухи о ее беременности. В потенциальные мужья или бойфренды 39-летней экс-звезде «Уральских пельменей» сватаюn некоего видного политика с хорошим состоянием.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Вместе с тем эти разговоры ничем фактическим не подкрепляются. Но последнее фото Юлии Михалковой вновь разбередило умы фолловеров.
Актриса запечатлелась в собственной кровати в домашней одежде, обтянув грудь маечкой. Лежа в постели, она прорекламировала спектакль со своим участием «Ангелы на крыше». Похоже, что его знаменитость ожидает как чуда.
Юлия Михалкова. Фото: соцсети