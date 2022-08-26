«Озчивит не ревнует беременную?»: Фахрийе Эвджен в купальнике на яхте показала «раздавшуюся» талию

Фахрийе Эвджен отказалась сниматься в продолжении сериала «Альпарслан», что вызвало много шума в турецкой прессе. Так, ходили слухи, что Бурак Озчивит приревновал свою красавицу-жену к ее партнеру по съемочной площадке. Однако позже в СМИ попала информация о том, что Фахрийе Эвджен возможно ждет второго ребенка. Сам Бурак Озчивит вышел на связь с поклонниками, заверив, что у них с Фахрийе все прекрасно, посоветовав обывателям перестать искать «жареные» факты на пустом месте.
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Фахрийе Эвджен в купальнике щегольнула «раздавшейся» талией на яхте. Фото: личный архив
Пока Фахрийе Эвджен никаких комментариев по поводу своей беременности не давала. Однако поклонники пристально рассматривают все свежие фото актрисы, особенно в купальниках. Многие заметили, что талия красавицы турчанки раздалась вширь.
«Озчивит не ревнует беременную?», «Мне кажется, что она все-таки ждет малыша», «Раньше была такой стройняшкой, а сейчас вон какое пузико», «Отъелась?», «Пусть будет лапочка-дочка», — писали фолловеры.