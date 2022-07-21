«Ой, какая молодец»: Наталья Фриске запечатлела, как трехмесячная дочка ныряет в бассейне

Наталья Фриске является известной персоной, так как раньше была частью группы «Блестящие». Но она не стала долго строить карьеру и ушла в бьюти-сферу.
А вот ее сестра Жанна смогла стать настоящей звездой. Однако она умерла в 40 лет, а ее сын Платон остался без мамы. Теперь его воспитывает папа Дмитрий Шепелев.
В этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну. С отцом ребенка экс-певица рассталась, когда еще была беременна.
Однако ей во всем помогают родители. Бабушка и дедушка неизгладимо рады появлению внучки. Они стараются с ней проводить время. А вот Фриске находится в декретном отпуске, поэтому каждый день с ней гуляет и наряжает кроху.
А вот 21 июля новоиспеченная мама привела трехмесячную дочку в бассейн. Девочка занимается с инструктором и уже делает успехи. Наталья засняла, как малышка ныряет в воду и спокойно выныривает.
«Ой, какая молодец! Ура! Класс! Умница», — восхитилась мама.
«Все выдержала сегодня!» — подметила девушка-инструктор.
«Мой герой маленький улыбается!» — умилилась Фриске.
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Поклонники тоже пришли в восторг. Многие отметили, что не каждый взрослый так умеет плавать. Малышку ранее подвергли критике за пухлые щеки. Но Наталья только посмеялась над хейтерами.
«Какая классная», «Какая она русалка», «Вот это успех», «Спокойная у вас дочка», «Щеки ей помогают», «Какая милаха», — стали писать подписчики.