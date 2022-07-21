«Ой, какая молодец»: Наталья Фриске запечатлела, как трехмесячная дочка ныряет в бассейне

Наталья Фриске является известной персоной, так как раньше была частью группы «Блестящие». Но она не стала долго строить карьеру и ушла в бьюти-сферу.

А вот ее сестра Жанна смогла стать настоящей звездой. Однако она умерла в 40 лет, а ее сын Платон остался без мамы. Теперь его воспитывает папа Дмитрий Шепелев.