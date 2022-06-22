Овечкин стал только десятым в голосовании за звание самого ценного игрока сезона в НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин стал только десятым в ежегодном голосовании за звание самого ценного хоккеиста сезона в НХЛ — «Харт Трофи».

Лучшим среди россиян стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший третье место с 738 баллами. За ним идет форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (седьмое место).

Напомним, что самым ценным игроком в НХЛ признали форварда «Торонто» Остона Мэттьюса. В прошлом сезоне обладателем приза стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Харт Трофи» вручают хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

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