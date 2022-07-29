Овечкин объявил о завершении своей карьеры в России

Хоккеист Александр Овечкин заявил, что свою спортивную карьеру он хотел бы завершить у себя на родине - в России.

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В настоящий момент, напомним, он является капитаном американского клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». И пока его связывают контрактные обязательства.

«У меня еще четыре года контракта осталось, а дальше посмотрим. Но, конечно, свои последние матчи хотелось бы провести здесь, в Москве», — сказал Овечкин.

Он также заявил, что при любой возможности приезжает в Россию домой, буквально после каждого хоккейного сезона.

Источник: 5-tv.ru.