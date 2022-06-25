А Овечкин на поле: Шубская в мини-юбке и сапогах-трубах пришла на матч, чтобы поддержать мужа

Анастасия Шубская является известной актрисой, дочкой Веры Глаголевой. Но она редко снимается в кино, так как вышла замуж.
Уже дольше пяти лет артистка счастлива в браке с Александром Овечкиным. Избранница подарила хоккеисту двоих детей: Сереже три года, а Илье только два.
Недавно Овечкин свозил семью на море. Они провели несколько недель на курорте. Шубская то и дело наряжалась, гуляла с сыновьями и загорала. А вот 25 июня пара уже была в Москве.
Они отправились на «ВТБ-Арену», где состоялся матч бело-голубых и победу одержал клуб «Динамо», за который в этот раз сыграл Александр. Многие фанаты хоккея и не ожидали увидеть его на футбольном поле с Федором Смоловым. А перед матчем для всех выступил Егор Крид, который отметил свой день рождения.
На трибунах за Овечкина болела семья. Жена пришла с сыновьями, но сидела с подругами и сестрами. Она предстала в молочном джемпере и джинсовой мини-юбке. Образ дополнили пудровые сапоги-трубы. Шубская устроила танцы прямо на трибунах. Она находилась в отличном настроении.
Александру удалось забить гол в ворота «Амкал». И в итоге команда праздновала победу. Хоккеист подписал контракт на одну игру с футбольным клубом. На поле он был с капитанской повязкой.
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