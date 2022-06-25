А Овечкин на поле: Шубская в мини-юбке и сапогах-трубах пришла на матч, чтобы поддержать мужа

Недавно Овечкин свозил семью на море. Они провели несколько недель на курорте. Шубская то и дело наряжалась, гуляла с сыновьями и загорала. А вот 25 июня пара уже была в Москве.

Они отправились на «ВТБ-Арену», где состоялся матч бело-голубых и победу одержал клуб «Динамо», за который в этот раз сыграл Александр. Многие фанаты хоккея и не ожидали увидеть его на футбольном поле с Федором Смоловым. А перед матчем для всех выступил Егор Крид, который отметил свой день рождения.