Отвлекла внимание: ненакрашенная Каролина Севастьянова показала роскошное декольте в леопардовом платье

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова с весны отдыхает в Монако, куда улетела сразу же после окончания шоу «Звезды в Африке». Для нее участие в экстремальном проекте стало выходом из зоны комфорта, и она вспоминает о нем по сей день.

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В Монако жизнь красотки бьет ключом. Пляжи, развлечения, шопинг, выходы в свет – подписчики Севастьяновой регулярно наблюдают гимнастку в бикини или нарядных платьях. На этот раз красавица отправилась с подругой на променад, появившись на людях без макияжа. Чтобы отвлечь внимание от лица без косметики, она надела леопардовый наряд с откровенным декольте, в котором засветила пышный бюст.