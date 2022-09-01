«Ответственный папаша!»: Асмус разрешила Харламову повести их общую дочку на школьную линейку

Гарик Харламов отвел дочку Анастасию в школу. На торжественной линейке первого сентября резидент «Камеди Клаб» светился от гордости словно начищенный до блеска самовар. Юморист встал рядом с наследницей, приобняв дочку, стараясь не измять ее школьную форму. Похоже, Кристина Асмус позволила бывшему мужу отвести их общую дочь на занятия в такой важный праздничный день.

«Проводили Анастасию в 3-й класс! Всех с праздником! На втором фото какие-то ребята сошли с ума. На плакате Валерий Харламов. С 1 Сентября всех», — отметил юморист.

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