«Ответочки я не чувствовал»: Кабанов объяснил, почему так и не закрутил роман с Алалыкиной

Как отметил Кабанов, он пел в дуэте с Алалыкиной песню «Разлюби и забудь». По его мнению, Алалыкина с ним петь не хотела. Его это раздражало. Правда, позже она осознала свою ошибку, и они уже без проблем взаимодействовали на сцене.

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Напомним, что в 2003 году Мария Алалыкина ушла из группы «Фабрика». Она вышла замуж, приняла ислам, развелась, снова пошла под венец. У нее есть дочка. Алексей Кабанов продолжает петь в группе «Корни. Женат, есть дочь.