Ответочка пришла: Рики Мартин подал иск на 20 млн долларов к племяннику, обвинявшему его в инцесте

А ты думал, можно обидеть дядю и выйти сухим из воды?

7 сентября певец Рики Мартин подал иск на 20 миллионов долларов против своего племянника Денниса Санчеса, обвинившего 50-летнего артиста в инцесте минувшим летом.

Напомним, 21-летний родственник заявил, что его «отношения» со знаменитым дядей длились семь месяцев. Якобы Рики преследовал и беспокоил его своими приставаниями. Певец опроверг эти обвинения, а затем молодой человек сам отозвал свои судебные претензии и попросил закрыть дело.

Однако, как выяснилось, на этом скандальная история не закончилась. Согласно новым поданным в суд документам, через месяц после произошедшего племянник начал отправлять Мартину сообщения в социальной сети, угрожая «убить его репутацию и доброе имя», если певец не заплатит ему. Корыстный родственник даже выложил личный номер звезды в открытый доступ.