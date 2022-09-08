Ответочка пришла: Рики Мартин подал иск на 20 млн долларов к племяннику, обвинявшему его в инцесте

А ты думал, можно обидеть дядю и выйти сухим из воды?
7 сентября певец Рики Мартин подал иск на 20 миллионов долларов против своего племянника Денниса Санчеса, обвинившего 50-летнего артиста в инцесте минувшим летом.
Напомним, 21-летний родственник заявил, что его «отношения» со знаменитым дядей длились семь месяцев. Якобы Рики преследовал и беспокоил его своими приставаниями. Певец опроверг эти обвинения, а затем молодой человек сам отозвал свои судебные претензии и попросил закрыть дело.
Однако, как выяснилось, на этом скандальная история не закончилась. Согласно новым поданным в суд документам, через месяц после произошедшего племянник начал отправлять Мартину сообщения в социальной сети, угрожая «убить его репутацию и доброе имя», если певец не заплатит ему. Корыстный родственник даже выложил личный номер звезды в открытый доступ.
Как передает издание TMZ, Рики утверждает, что обвинения его племянника стоили ему нескольких многомиллионных сделок, и теперь он собирается взыскать как минимум 20 миллионов долларов, чтобы компенсировать эти потери. Артист также просит судью обязать его племянника прекратить всякое общение с ним и его семьей.
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Интересно, а у Денниса, который таким грязным способом вымогал у звездного родственника деньги, найдутся 20 миллионов в случае проигрыша дела?