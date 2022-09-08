Ответ от Моники: Кортни Кокс потроллила Канье Уэста, назвавшего «Друзей» несмешными

Скандальный рэпер Канье Уэст написал в социальной сети, что культовый ситком «Друзья» был несмешной. Потом он, правда, удалил этот пост и опроверг, что заявлял нечто подобное, но отметил, что хотел бы написать подобное.

Напомним, что в 2019 году артист признался, что страдает биполярным расстройством. Поэтому у него часто бывают случаи, когда он что-то выкладывает в соцсети, а затем удаляет.

Однако звезда «Друзей», 58-летняя Кортни Кокс пост рэпера увидела и отреагировала гневным видео. На ролике актриса слушает песню Уэста и листает ленту в соцсети. Вдруг ей попадается заявление артиста, и она раздражением выключает музыку на своей «умной колонке».