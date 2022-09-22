«Отвела сына в школу»: Собчак в джинсовой рубашке и без макияжа запечатлелась за партой с малышом Платоном

«Еще раз: я в России, я со своей родиной. Я тут родилась и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки.

Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня — отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел — всем привет», — пояснила звезда.