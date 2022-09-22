«Отвела сына в школу»: Собчак в джинсовой рубашке и без макияжа запечатлелась за партой с малышом Платоном

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. Она вела передачи развлекательного характера, а потом предпочла заниматься более серьезными проектами. Блондинка регулярно путешествует и берет интервью у известных личностей. Также она часто выходит в свет с Константином Богомоловым. В последнее время появлялись слухи, что журналистка беременна, но они так и не подтвердились.
Лишь недавно Ксения вернулась из отпуска. А 21 сентября, когда в России была объявлена частичная мобилизация, появилась информация, что телеведущая посетила посольство Израиля и вместе с мужем намерена уехать из страны. Но позже блондинка опровергла слухи. Она подчеркнула, что находится в России.
На этот раз Собчак решила также показать, чем занимается. Она лично отвела сына Платона в школу. Мальчик учится в подготовительной группе. Телеведущая без макияжа и джинсовой рубашке оверсайз сидела за партой и помогала наследнику делать аппликацию.
«Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно, как и беременность. Примерно раз в два месяца», — отметила она.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
«Еще раз: я в России, я со своей родиной. Я тут родилась и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки.
Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня — отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел — всем привет», — пояснила звезда.