«Отвечу, к чему был причастен»: Роднянский признался, что брал деньги на фильмы у российских предпринимателей

Режиссер Александр Роднянский в эфире The Insider* признался, что брал деньги у российских бизнесменов на свои картины.
«Я был частью этого. И, безусловно, отвечу, к чему был причастен. Я снял фильм «Елена» за свои деньги. А на другие фильмы я брал деньги у замечательных предпринимателей, которые были частью системы».
Как отметил Роднянский, России и ее жителям надо менять в целом всю страну. «Обстоятельства жизни. Это долгий сложный и не одного поколения процесс. Вера, простите, не изменится», - заявил Александр Роднянский.
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Напомним, что Александр Роднянский – известный режиссер. Четырехкратный номинант на премию Американской киноакадемии «Оскар».
* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.