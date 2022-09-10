«Отвечу, к чему был причастен»: Роднянский признался, что брал деньги на фильмы у российских предпринимателей

По словам режиссера, он был частью этой системы.
Александр Роднянский

Александр Роднянский. Фото: Global Look Press

Режиссер Александр Роднянский в эфире The Insider* признался, что брал деньги у российских бизнесменов на свои картины.

«Я был частью этого. И, безусловно, отвечу, к чему был причастен. Я снял фильм «Елена» за свои деньги. А на другие фильмы я брал деньги у замечательных предпринимателей, которые были частью системы».

Как отметил Роднянский, России и ее жителям надо менять в целом всю страну. «Обстоятельства жизни. Это долгий сложный и не одного поколения процесс. Вера, простите, не изменится», - заявил Александр Роднянский.

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Напомним, что Александр Роднянский – известный режиссер. Четырехкратный номинант на премию Американской киноакадемии «Оскар».

* Включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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