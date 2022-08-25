«Отвечу честно»: почему Савичева не хочет работать с Фадеевым

Юлия Савичева долгое время работала под руководством Максима Фадеева. В 2018 году певица и продюсер перестали сотрудничать.

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Звезда призналась, что по-прежнему тепло общается с экс-наставником, но не желает возвращаться к нему. Юлия сама хочет научиться «многим вещам, которые происходят не только в шоу-бизнесе, но и в музыке вообще».