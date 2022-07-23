«Отвечаю честно»: Барановская – о романе с Лепсом

В конце прошлого года Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. В Сети говорили о том, что музыкант закрутил роман с Юлией Барановской.

Накануне телеведущая решила ответить на вопрос о своей личной жизни фанатам. Знаменитость призналась, что в данное время она не состоит в отношениях.