«Отвечаю честно»: Барановская – о романе с Лепсом

В конце прошлого года Григорий Лепс развелся со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. В Сети говорили о том, что музыкант закрутил роман с Юлией Барановской.
Накануне телеведущая решила ответить на вопрос о своей личной жизни фанатам. Знаменитость призналась, что в данное время она не состоит в отношениях.
«Вот где моя вторая половина? Вот одна здесь и вторая здесь. Все мои половины на месте. Считаю, что каждый человек целостный сам по себе. На вопрос, есть ли у меня в данный момент молодой человек, мужчина, партнер, любимый человек, отвечаю честно — нет», - сказала Барановская.
Григорий Лепс. Фото: Global Look Press
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Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.