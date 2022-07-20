«Отсутствие патриотического воспитания»: Шукшина – о теннисистах и их возможной смене гражданства

Ранее звезды тенниса заявили, если россиян продолжат не допускать до важных турниров, то смена гражданства ими не исключена.

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Напомним, что на данный момент почти все российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях. Сколько это еще продлится – неизвестно.