«Отсутствие патриотического воспитания»: Шукшина – о теннисистах и их возможной смене гражданства

Актриса Мария Шукшина в «Телеграм» раскритиковала теннисистов Дарью Касаткину и Андрея Рублева, которые не исключили смену гражданства.
«Отсутствие патриотического воспитания, заботы о детях, уничтожение государственной системы подготовки юных спортсменов, перевод самого понятия физкультура и спорт исключительно на коммерческую основу дает свои ожидаемые плоды».
Ранее звезды тенниса заявили, если россиян продолжат не допускать до важных турниров, то смена гражданства ими не исключена.
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Напомним, что на данный момент почти все российские спортсмены не могут участвовать в международных соревнованиях. Сколько это еще продлится – неизвестно.