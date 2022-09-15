«Отречься от такой матери»: Соседов пристыдил сына Повалий

Недавно единственный сын Таисии Повалий, Денис, публично отрекся от матери, назвав ее предательницей. Молодой человек попросил не ассоциировать его со знаменитой родительницей.

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Заявление звездного наследника шокировало Сергея Соседова. Музыкальный критик напомнил, что Повалий всегда все делала для сына. В числе прочего она дала ему возможность жить в Испании.