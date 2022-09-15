«Отречься от такой матери»: Соседов пристыдил сына Повалий

Музыкальный критик пожалел певицу.
Таисия Повалий с сыном Денисом. Фото: соцсети

Таисия Повалий с сыном Денисом. Фото: соцсети

Недавно единственный сын Таисии Повалий, Денис, публично отрекся от матери, назвав ее предательницей. Молодой человек попросил не ассоциировать его со знаменитой родительницей.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Заявление звездного наследника шокировало Сергея Соседова. Музыкальный критик напомнил, что Повалий всегда все делала для сына. В числе прочего она дала ему возможность жить в Испании.

«Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее», — высказался Соседов в беседе с Prozvezd.

Критик отметил, что считает певицу очень талантливой, и похвалил за то, что она поддержала Россию в сложное время.

«Сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает», — подытожил Сергей. 

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  