«Отречься от такой матери»: Соседов пристыдил сына Повалий

Недавно единственный сын Таисии Повалий, Денис, публично отрекся от матери, назвав ее предательницей. Молодой человек попросил не ассоциировать его со знаменитой родительницей.
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Заявление звездного наследника шокировало Сергея Соседова. Музыкальный критик напомнил, что Повалий всегда все делала для сына. В числе прочего она дала ему возможность жить в Испании.
«Мне жаль Дениса. Несчастный, обманутый, зомбированный мальчик. Отречься от такой матери! Да нет ничего стыднее», — высказался Соседов в беседе с Prozvezd.
Критик отметил, что считает певицу очень талантливой, и похвалил за то, что она поддержала Россию в сложное время.
«Сын, увы, оказался недостоин такой матери. Так часто бывает», — подытожил Сергей.