«Отпуск с любимой Наташей»: телеведущий Александр Васильев показал старшую сестру

Телеведущий, историк моды Александр Васильев показал в микроблоге свою сестру Наталью Толкунову. Он запостил селфи из отпуска и представил женщину подписчикам.

«Летний отпуск с любимой сестрой Наташей!» - подписал снимок телеведущий.

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Наталья Толкунова на 6 лет старше своего брата, и, хоть отцы у них разные, как две капли воды похожа с Васильевым. Она работает в Академии моды, является журналистом, была экспертом в «Модном приговоре». Подписчики оценили кадр.