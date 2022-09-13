«Отпуск с любимой Наташей»: телеведущий Александр Васильев показал старшую сестру

Телеведущий, историк моды Александр Васильев показал в микроблоге свою сестру Наталью Толкунову. Он запостил селфи из отпуска и представил женщину подписчикам.
«Летний отпуск с любимой сестрой Наташей!» - подписал снимок телеведущий.
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Наталья Толкунова на 6 лет старше своего брата, и, хоть отцы у них разные, как две капли воды похожа с Васильевым. Она работает в Академии моды, является журналистом, была экспертом в «Модном приговоре». Подписчики оценили кадр.
«Сестренка какая красавица!», «Вы с Наташей, Александр Александрович, совсем не изменились!», «Какие милые!», «Очень похожи!», Клевые», - комментируют люди.
Александр Васильев с сестрой. Фото: соцсети