«Отпрыгал две песни и встала фонограмма»: что случилось на первом концерте «Ласкового мая»

Продюсер Алексей Мускатин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» рассказывал о первом концерте группы «Ласковый май».
«Я приехал встречать солистов «Ласкового мая» в аэропорт. Передо мной стояли два мальчика. Спрашиваю их: «Где барабаны, гитары?» Они прилетели в два часа дня, а в семь был первый концерт. Всего было намечено четыре концерта».
Миша Сухомлинов и Юра Шатунов. Фото: кадр из фильма «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая»
Как отмечал Мускатин, на первом концерте пел Миша Сухомлинов. «Концерт первый был 10 июля 1988 года. Это считается по большому счету первым концертом группы «Ласковый май». Он отпрыгал две песни и встала фонограмма», - вспоминал Мускатин.
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Напомним, что продюсер Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.