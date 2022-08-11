«Отпрыгал две песни и встала фонограмма»: что случилось на первом концерте «Ласкового мая»

Как отмечал Мускатин, на первом концерте пел Миша Сухомлинов. «Концерт первый был 10 июля 1988 года. Это считается по большому счету первым концертом группы «Ласковый май». Он отпрыгал две песни и встала фонограмма», - вспоминал Мускатин.

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Напомним, что продюсер Андрей Разин создал в свое время несколько групп «Ласковый май». Они гастролировали по стране и собирали полные стадионы.