«Отпад! Особенно вид сзади»: Люба Успенская утерла нос молодухам на фото в купальнике

Люба Успенская в свои 68 лет может дать фору совсем юным девам! Звезда это доказала на деле, выставив в соцсети фотографии в купальнике.

Формы певицы в жанре шансон немало впечатлили ее поклонников. Армия почитателей теперь нахваливает Успенскую наперебой в ее соцсетях, удивляясь формам знаменитости и упругости ее тела. Все-таки многолетние занятия йогой и регулярные сеансы массажа были не зря!

«Отпад! Особенно вид сзади», «Хочу так же выглядеть в зрелости», «Любонька, роскошная!», «Так держать, Люба!» — написали пользователи Сети.