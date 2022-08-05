Отпад! Обморок! Рудова показала, что видят люди, заглядывая в ее декольте

39-летняя Наталья Рудова имеет отличную традицию — отмечать каждую неделю пятницу. В этот день артистка наряжается в откровенные наряды и отправляется в тур за приключениями.

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Не обошлось без праздника и вечером 5 августа. Звезда нарядилась в супероблегающее платье мини с мощным декольте и показала себя сверху, эффектно наведя камеру на самые аппетитные части своего тела.