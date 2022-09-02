«Отойдите на пять метров!»: Хаматова сорвалась на россиянку, которая пыталась с ней поговорить

Чулпан Хаматова перебралась в Латвию после известных событий. Звезда довольно быстро адаптировалась в местных условиях: стала работать в рижском театре, участвовать в антрепризах, творческих вечерах.

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В Риге Чулпан Хаматова устроила вечер российской поэзии, после которого некоторые ее соотечественники пожелали поговорить с ней. Однако реакция у актрисы и дамы, которая ее сопровождала до гримерки, была агрессивной на это.

Российская журналистка, которая уже брала у нее интервью в России, рассчитывала, что сможет поболтать с артисткой на той же дружественной ноте уже в Прибалтике. Но Хаматову словно подменили.

«Отойдите на пять метров!» — закричала на репортершу спутница Чулпан Хаматовой. Актриса тоже зашипела, чтобы та не приближалась к ней. Но журналистка все-таки приблизилась в актрисе. «Я вам сказала, чтобы вы ушли! Вам не ясно?!» — закричала сбежавшая артистка.

Источник: «PROзвезд»