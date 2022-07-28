«Отношения с дедушками выглядят жалко»: Миро подколола молодую жену Диброва

На днях жена Дмитрия Диброва Полина отметила 33-й день рождения. Лена Миро своеобразно прокомментировала праздник супруги ведущего в своем блоге lena-miro.ru. Она пожалела девушку, которая младше своего мужа почти на 30 лет.

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По мнению Лены, отношения молодой женщины и мужчины в возрасте оправданы, только если последний баснословно богат.

«Если вы меняете молодость на деньги, то это должны быть деньги, которые дают власть. Цена вопроса начинается от нескольких миллиардов долларов», — высказалась блогерша.

Что касается Полины, Миро посчитала ее брак «плохой сделкой».

«Все остальные отношения молодых женщин с дедушками выглядят жалко», — резюмировала Лена.

Напомним, Дмитрий и Полина счастливы в браке с 2009 года, они воспитывают троих сыновей. Пара поженилась, когда телеведущему было 49 лет, а его возлюбленной — 19.